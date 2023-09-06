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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سد النهضة والقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات سامح شكري باجتماع وزراء الخارجية بالجامعة العربية

سامح شكري
سامح شكري

وجه سامح شكري وزير الخارجية كلمة هامة خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وتحدث عن آخر مفاوضات السد الإثيوبي، والقضية الفلسطينية، وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز التصريحات:

 

لا يوجد تغيير.. الخارجية توضح نتائج المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الجامعة العربية تتبنى قرارات مهمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولها دلائل مهمة.

وأوضح شكري، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أن بند السد دائمًا ما يكون على جدول الأعمال، وأن هناك دعم من الجامعة العربية لحقوق مصر والسودان المائية؛ حتى لا تكون هناك مشكلات خاصة بالماء.


أمر مرفوض| سامح شكري يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الاحتلال بشأن الأقصى

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن حل القضية الفلسطينية يستوجب خروج الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه تم عقد أكثر من جلسة طارئة بسبب الأوضاع في فلسطين، وأنه تم إصدار بيانات تدين بأشد العبارات الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه المسجد الأقصى.


سامح شكري: المساس بالمسجد الأقصى أمر مرفوض جملة وتفصيلا

 

قال سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، ‏إن الجامعة العربية عقدت اجتماعا  طارئا على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم 5 أبريل 2023 وأحداث جنين يوم 4 يوليو 2023.

 

وتابع سامح شكري أن الجامعة حذرت من أن اللجوء إلى العنف وإراقة دماء الفلسطينيين ستؤدي إلى المزيد من العنف والمزيد ومن التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس امر مرفوض جملة وتفصيلا.


سامح شكري: رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا، مضيفا أن الجامعة العربية تؤكد تمسكها مبادرة السلام العربية.

وأضاف سامح شكري، في كلمه له أثناء اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن وضع بند سد النهضة الإثيوبي على جميع اجتماعات جامعة الدول العربية يؤكد تضامن الدول العربية مع مصر، لافتا إلى أن حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال.


شكري: عودة سوريا لجامعة الدول تمهد لدور عربي أكثر فعالية ويحفظ سلامتها الإقليمية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن عودة سوريا للجامعة العربية، تمهد لدور عربي أكثر فعالية ويحفظ سلامتها الإقليمية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، الأربعاء: “أكدنا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب وإتخاذ خطوات فعالة بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن”.

وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، تتعرض لتحديات غير مسبوقة”، لافتا إلى أن إحلال السلام بالمنطقة سيكون من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

سامح شكري وزير الخارجية جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية السد الاثيوبي

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