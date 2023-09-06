46 درجة مئوية .. حرارة شديدة تضرب القاهرة وهذه المحافظات

تشهد محافظات مصر غدا طقس حار وارتفاع في معدلات الرطوبة، حيث رصدت الأقمار الصناعية تكون الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسط ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأرجع خبراء الأرصاد سبب الجوية الموجة الحارة إلى تأثير منخفض جوى مغلق يضرب ليبيا مما يوثر على حالة الطقس في مصر التي تستقبل جبهة ساخنة للمنخفض، وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتعدى معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام لتسجل 46 درجة مئوية نهارًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس 7 من سبتمبر 2023 ومن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

وتشهد البلاد غدا ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة غدا 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية نهارا.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهى ساعات الذروة لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم، لذلك يجب ارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.