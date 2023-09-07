مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن حسام حسن قبل رحيله من الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفأجات بشأن الأسطورة حسام حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : كمال درويش في تصريحات خاصه لبرنامج اللعيب 🗣️

اتصلت بالكابتن صالح سليم عشان اخد حسام حسن و إبراهيم حسن وكنت مفاجاه قالي خدهم دول فري دلوقتي.

و تابع : حسام حسن لو كان اطلب مني العب ببلاش للاهلي انا وابراهيم كنا هنلعب جالي عقود احتراف كتير قبل رحيلي وعند رحيلي وكنت متمسك اني افضل ولكن اتكلمت مع كابتن ثابت الله يرحمه قالي انا لو منك شوف مصلحتك ساعتها كان عندى ٣٢ سنه ولعبت بعدها ٨ مواسم.

وكان قد كتب مهيب عبد الهادي تصريحات حسام حسن وكتب : الأسطورة حسام حسن:

خسرنا الرؤية الكبيرة للمستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي كان سيحقق الطفرة التي نراها الآن في الدوري السعودي هنا في مصر..

و أضاف : كنت أتمنى استثمار رؤيته بشكل أفضل، ونرى الآن التطور الكبير في الدوري السعودي وهو أمر مشرف للكرة العربية، وأتمنى أن يستعيد الدوري المصري قيمته من خلال عودة الجماهير أولاً

و تابع : نرى مجموعة من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي الآن في السعودية، وهذه هي الفكرة التي أراد تركي آل الشيخ تطبيقها هنا في مصر وكانت النتيجة أن بيراميدز (الذي امتلكه من قبل) أصبح منافسا شرسا للأهلي والزمالك، ولو اكتملت التجربة كنا سنرى العديد من الأندية على نفس هذا المستوى..