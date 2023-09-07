سبب غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا.. فيديو

كشف هاني حتحوت أن غياب محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا كان بالاتفاق بين صلاح وروي فيتوريا منذ أكثر من شهر، مشيرًا أن مصطفى فتحي هو بديل هداف ليفربول في مباراة إثيوبيا.



قال هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كشف مصدر أن غياب محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا كان بالاتفاق بين صلاح وروي فيتوريا منذ فترة".



أضاف:" من المقرر أن يكون بديل محمد صلاح في مباراة إثيوبيا مصطفى فتحي من بيراميدز".



وكان روي فيتوريا قد قرر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا في فترة التوقف الدولي الحالي بسبتمبر، وانتشرت أنباء عن أن سبب هذه الراحة هى من أجل إعطاء الفرصة لصلاح لحسم مسألة انتقاله لـ اتحاد جدة من عدمه الفترة المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=TG0YdW_Udlk