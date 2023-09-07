وفد صيني يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس، أن وفداً من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو قوه تشونج، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.

وزار وفد صيني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونج تشونج في يوليو بيونج يانج وحضر عرضاً عسكرياً لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة يقوم بها وفد صيني منذ جائحة كوفيد-19.