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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ورش حكي ومسرح عرائس بثقافة جنوب سيناء

صدى البلد

شهد فرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأقامت المكتبة الثقافية بطابا، محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز " تحدث خلالها حداد شعبان، عن الطبيعة الساحرة لشبه جزيرة سيناء، وحدودها البحرية، وكذلك أهمية موقعها الجغرافي حيث المقاصد السياحية المختلفة التي تمثل ركيزة من أهم ركائز الدخل السياحي لمصر.

أعقب ذلك مناقشة قصة "الراعي الشجاع" للمؤلف محمد عطية، ضمن ورشة الحكي التي قدمت بمشاركة مجموعة من أبناء القرية البدوية بمدينة طابا، بهدف تعزيز القيم الإيجابية لديهم.

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قصور الثقافة تنظم ورش حكي ومسرح عرائس بجنوب سيناء

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وعلى هامش الفعاليات المقامة ضمن نشاط إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والمنفذة من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، قدمت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر عرض مسرح عرائس بعنوان "رحلة إلى المكتبة" بهدف تعريف الأطفال بدور المكتبة وأهمية الثقافة فى تكوين الشخصية والفكر الإبداعي، إشراف هايدى أنيس.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية المقاصد السياحية ثقافة جنوب سيناء شبه جزيرة سيناء

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