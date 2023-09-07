ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

سجلت أسعار النفط ارتفاعا مساء أمس الأربعاء، عند التسوية متراجعة عن انخفاضاتها ‏المبكرة مع توقع المتعاملين مزيدا من السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية ‏بعد تمديد السعودية وروسيا للخفض الطوعي لإمداداتهما.‏

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية ارتفاعا 56 سنتا إلى 90.60 دولارا ‏للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 ‏سنتا إلى 87.54 دولارا. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا واحدا ثم قلصا ‏مكاسبهما.‏

وتأتي كلا المجموعتين من البيانات بعد يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة عيد ‏العمال بالبلاد يوم الاثنين.‏

وأعلنت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى ‏نهاية هذا العام. وستقلص السعودية الإمداد مليون برميل يوميا بينما ستخفض ‏روسيا 300 ألف برميل يوميا. وجاء هذا إضافة إلى خفض في أبريل اتفق ‏عليه العديد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ‏‏(أوبك) وحلفاءها، ويستمر حتى نهاية 2024.‏

لكن ستراجع الدولتان أوضاع السوق شهريا وستتخذان قرارات إما بخفض أكبر أو ‏رفع للإنتاج.‏

وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، جرى تداول العقود ‏الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر عند ‏‏4.13 دولار للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر. وبلغ الفارق المعادل للعقود ‏الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يصل إلى 4.88 دولار للبرميل، ‏وهو أيضا قرب أعلى مستوياته في تسعة أشهر.‏



وحذر المحللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على الطلب عندما تدخل المصافي ‏الأمريكية فترة الصيانة في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر. وقد ‏تؤثر أيضا زيادة الإمدادات المحتملة من إيران وفنزويلا وليبيا.‏