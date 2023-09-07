ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

سجلت أسعار النفط ارتفاعا مساء أمس الأربعاء، عند التسوية متراجعة عن انخفاضاتها المبكرة مع توقع المتعاملين مزيدا من السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد تمديد السعودية وروسيا للخفض الطوعي لإمداداتهما.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية ارتفاعا 56 سنتا إلى 90.60 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا إلى 87.54 دولارا. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا واحدا ثم قلصا مكاسبهما.
وتأتي كلا المجموعتين من البيانات بعد يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة عيد العمال بالبلاد يوم الاثنين.
وأعلنت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى نهاية هذا العام. وستقلص السعودية الإمداد مليون برميل يوميا بينما ستخفض روسيا 300 ألف برميل يوميا. وجاء هذا إضافة إلى خفض في أبريل اتفق عليه العديد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ويستمر حتى نهاية 2024.
لكن ستراجع الدولتان أوضاع السوق شهريا وستتخذان قرارات إما بخفض أكبر أو رفع للإنتاج.
وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر عند 4.13 دولار للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر. وبلغ الفارق المعادل للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يصل إلى 4.88 دولار للبرميل، وهو أيضا قرب أعلى مستوياته في تسعة أشهر.
وحذر المحللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على الطلب عندما تدخل المصافي الأمريكية فترة الصيانة في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر. وقد تؤثر أيضا زيادة الإمدادات المحتملة من إيران وفنزويلا وليبيا.