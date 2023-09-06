السعودية ترفع أسعار النفط للشهر الرابع علي التوالي

رفعت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق مستوى سعر المعيار القياسي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، وفقاً لقائمة الأسعار التي اطلعت عليها بلومبرغ.



يأتي ذلك بعد التصريحات السعودية التي أعلنت فيها بأنها ستمدد تخفيضات الإمدادات حتى ديسمبر والحفاظ على مستوى إنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات.

الأسعار لم تشمل آسيا فقط؛ بل أمتدت لتشمل الولايات المتحدة؛ حيث رفعت أرامكو الأسعار الرسمية بمقدار 20 سنتاً بينما خفضت الأسعار لشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​بمقدار 10 سنتات، وفقاً لقائمة الأسعار.

