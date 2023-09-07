رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال القافلة الطبية في يومها الأول

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بمتابعة وتفقد أعمال القافلة الطبية التي تم تنفيذها بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القوافل الطبية والطب الوقائي بمديرية الصحة. تمثلت هذه القافلة في الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وأشار اللواء نديم إلى أهمية تذليل جميع العقبات وتسهيل مهمة القافلة الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين. وتضمنت القافلة تخصصات طبية متنوعة مثل الباطنة والجراحة العامة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد وطب الأسنان وخدمات تنظيم الأسرة.

وأوضح رئيس المدينة أن جميع الخدمات الطبية تمت مجانًا، بما في ذلك صرف العلاج المجاني لمواطني المدينة.

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات طبية لـ 168 حالة بمختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك 120 حالة في الباطنة و23 حالة في مجال السكر وارتفاع ضغط الدم و15 حالة في طب النساء و10 حالات في تنظيم الأسرة.