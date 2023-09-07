حياة وأعمال سيمون بوليفار في ندوة الأعلى للثقافة.. الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام، في الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



ويشارك في الندوة: السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

كما يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.