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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد جلوس المشاهير في بانيو مليء بالثلج ..عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

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في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

إحدى العادات اليومية التي يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب هي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي لذا، توقف عن هذه العادة ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، وفيما يلي بعض النصائح لتحسين نمط الأكل الخاص بك وفقا لما نشره موقع هيلثي

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

لجأ العديد من المشاهير إلى استخدام "حمام الثلج" للاستشفاء، وهي عملية تعيد الجسم لكامل لياقته البدنية

لا تأكل الأرز يوميا... 7 طرق للتخلص من الإمساك المزمن نهائيا

يعتبر الإمساك من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير  في الآونة الأخيرة، معاناة الكثير من الأشخاص من الإمساك، والإمساك المزمن ترجع لعدة أسباب أبرزها تناول الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك علاجا سريعا للإمساك بحسب ما نشره موقع هيلثي

الشرايين جلطات القلب بانيو مليء بالثلج الامساك الأرز

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