نشرة المرأة والصحة| فوائد جلوس المشاهير في بانيو مليء بالثلج ..عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

إحدى العادات اليومية التي يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب هي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي لذا، توقف عن هذه العادة ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، وفيما يلي بعض النصائح لتحسين نمط الأكل الخاص بك وفقا لما نشره موقع هيلثي

لجأ العديد من المشاهير إلى استخدام "حمام الثلج" للاستشفاء، وهي عملية تعيد الجسم لكامل لياقته البدنية

يعتبر الإمساك من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معاناة الكثير من الأشخاص من الإمساك، والإمساك المزمن ترجع لعدة أسباب أبرزها تناول الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك علاجا سريعا للإمساك بحسب ما نشره موقع هيلثي