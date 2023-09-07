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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السيسي يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك على هامش لقاء السكة الحديد

صدى البلد

أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مباراة الزمالك الودية أمام السكة الحديد.

ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة ، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة التدريبات التأهيلية الخاصة باللاعب في ملعب الكلية الحربية

وكان الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفق مع الجهاز الفني لفريق  السكة الحديد على خوض المباراة الودية على 3 أشواط.

وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

ويسعى  الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

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