مصطفى بكري: دعوات عودة الإخوان للمشهد السياسي أمر يستحق المحاسبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإخوان قرروا النزول للانتخابات الرئاسية والتصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم في لبنان بواسطة أيمن نور وتأكيده أنه لم يتطرق للانتخابات الرئاسية إلا بشكل عرضي وتم الحديث عن الحد الأدنى للضمانات للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، إن أيمن نور ترك إسطنبول في تركيا، وعقد جلسة مع أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لبحث موقف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحمد الطنطاوي وكذلك أيمن نور لم يستطيعان نفي هذا.

مصلحة الدولة المصرية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي على لسان المنسق الإعلامي له رحب بعودة الإخوان للمشهد طالما يحمل الرقم القومي وهو ما يصطدم مع الواقع والشعب ومصلحة الدولة المصرية وهو أمر يستحق المحاسبة.