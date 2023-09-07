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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة باير

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إنه جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

قال الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط إنه لمن دواعى سرورى وفخرى الوقوف اليوم على تلك المنصة أمام هذا الحشد رفيع المستوى من المسئولين عن الرعاية الصحية في مصر للإعلان عن توقيع بروتوكول التعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة وتنمية الأسرة وشركة باير ليمتد ايجيبت.

 

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون الأول الوزارة الصحة وشركة "باير ليمتد إيجيبت"، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ومن جانب شركة باير الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور السفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.

الدكتور خالد عبدالغفار مصطفى بكري شركات الأدوية وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

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