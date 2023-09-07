مصطفى بكري: لا يمكن للشعب الليبي البقاء تحت يد مرتزقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشهيد معمر القذافي قتل بيد الناتو، مشيرا إلى أنه للأسف تركنا ليبيا تسقط تحت يد الميليشيات، وتحولت ليبيا لساحة للإرهاب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن لا يمكن للشعب الليبي العظيم أن يبقى تحت يد مرتزقة يتحكمون في مصيره وأمنه واستقراره، مؤكدا أنه لا بد من تقديم الدعم للجيش الليبي الحر.

حنين الليبيين للشهيد معمر القذافي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه جميعا رأينا شبيه القذافي وكيف تم استقباله بشكل حاشد، مما يدل على حنين الليبيين للشهيد معمر القذافي.

