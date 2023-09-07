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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يتعادل مع روسيا وديا 1/1

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع روسيا للمحليين 1 / 1 وديا في المباراة التي اقيمت بالسويس استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.


تقدم المنتخب الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف لصالح المنتخب الأولمبي بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك،

 وتعادل المنتخب الروسي، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل شباك المنتخب الأولمبي.

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي الودية الثانية وروسيا 

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا يوم الأحد القادم في المباراة الودية الثانية. 

المنتخب الأولمبي ميكالي روسيا أولمبياد باريس 2024 بلال مظهر محمود صابر

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