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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|اشتر عربة سعرها 100 ألف فقط.. أرخص سيارة زيرو في مصر موديل 2024.. تبدأ من 270 ألف جنيه فقط أشهر 5 سيارات عائلية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ 170 ألف جنيه .. اركب فيرنا 2005 بأفضل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا احد اكثير السيارات شهرة وشعبية بالشارع المصري، كما تعد من السيارات المطلوبة دائمًا في حركة البيع والشراء، نسبة إلى سعرها المناسب، وانتشارها الواسع، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية، وسهولة صيانتها وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال.

تويوتا كورولا وفيات تيبو، من أشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تحظى بإقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات، على الرغم من ارتفاع أسعارهم بشكل كبير وخروجهم من دائرة السيارات الاقتصادية.

بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

بدأ إنتاج سيارة هيونداي النترا هذا النوع من السيارة في عام 1990، وتم تسويق السيارة سابقاً تحت اسم (لانترا) و (أڤانني) في أستراليا وبعض الأسواق الأوروبية.

 

سيارة سعرها 100 ألف فقط لمحبي الهاتشباك.. صور

يبحث الكثير من راغبي شراء السيارات، عن نسخة تلبي احتياجات التنقل ضمن باقة الـ 100 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي الأشهر في مصر، للباحثين عن فرصة شراء سيارة اقتصادية.

الحق اشتري.. أرخص عربية زيرو في مصر موديل 2024

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة بأرخص سعر ممكن، وسط تنوع العلامات التجارية والاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ولعل من أرخص هذه الطرازات وأقلهم سعرًا هي النسخة BYD F3 موديل 2024، والتي يتم تقديمها محليًا فئتين من التجهيزات.

 

تبدأ من 270 ألف جنيه فقط.. أشهر 5 سيارات عائلية زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات العائلية، والتي تلقى إقبالا كبيرا محليًا، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 أفراد، إلى جانب احتوائها على الكثير من التجهيزات بحسب القيمة السعرية، والتقنيات المستخدمة بين كل علامة تجارية.

 

بالاسعار ..5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

اعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك خلال العام الجاري 2023، وتحديدًا خلال الـ 7 اشهر الاولى، ويذكر أن مستوى المبيعات انخفض بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي سجل 20.697 ألف سيارة، مقارنة بالعام الجاري والذي سجل نحو 5541 سيارة فقط خلال نفس الفترة.

 

تشتري بيجو 5008 ولا سكودا كودياك موديلات 2023 .. مواصفات واسعار

تقدم علامة الاسد الفرنسي العريقة "بيجو" عددًا كبيرًا من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وكذلك شركة "سكودا" عملاقة تصنيع السيارات، حيث تتوع اصداراتهم المطروحة محليًا بين السيدان، الكروس اوفر، والرياضية متعدد الاستخدام SUV.

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