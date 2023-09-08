أخبار السيارات|اشتر عربة سعرها 100 ألف فقط.. أرخص سيارة زيرو في مصر موديل 2024.. تبدأ من 270 ألف جنيه فقط أشهر 5 سيارات عائلية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا احد اكثير السيارات شهرة وشعبية بالشارع المصري، كما تعد من السيارات المطلوبة دائمًا في حركة البيع والشراء، نسبة إلى سعرها المناسب، وانتشارها الواسع، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية، وسهولة صيانتها وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال.

تويوتا كورولا وفيات تيبو، من أشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تحظى بإقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات، على الرغم من ارتفاع أسعارهم بشكل كبير وخروجهم من دائرة السيارات الاقتصادية.

بدأ إنتاج سيارة هيونداي النترا هذا النوع من السيارة في عام 1990، وتم تسويق السيارة سابقاً تحت اسم (لانترا) و (أڤانني) في أستراليا وبعض الأسواق الأوروبية.

يبحث الكثير من راغبي شراء السيارات، عن نسخة تلبي احتياجات التنقل ضمن باقة الـ 100 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي الأشهر في مصر، للباحثين عن فرصة شراء سيارة اقتصادية.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة بأرخص سعر ممكن، وسط تنوع العلامات التجارية والاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ولعل من أرخص هذه الطرازات وأقلهم سعرًا هي النسخة BYD F3 موديل 2024، والتي يتم تقديمها محليًا فئتين من التجهيزات.

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات العائلية، والتي تلقى إقبالا كبيرا محليًا، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 أفراد، إلى جانب احتوائها على الكثير من التجهيزات بحسب القيمة السعرية، والتقنيات المستخدمة بين كل علامة تجارية.

اعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك خلال العام الجاري 2023، وتحديدًا خلال الـ 7 اشهر الاولى، ويذكر أن مستوى المبيعات انخفض بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي سجل 20.697 ألف سيارة، مقارنة بالعام الجاري والذي سجل نحو 5541 سيارة فقط خلال نفس الفترة.

تقدم علامة الاسد الفرنسي العريقة "بيجو" عددًا كبيرًا من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وكذلك شركة "سكودا" عملاقة تصنيع السيارات، حيث تتوع اصداراتهم المطروحة محليًا بين السيدان، الكروس اوفر، والرياضية متعدد الاستخدام SUV.