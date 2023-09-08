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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشتري بيجو 5008 ولا سكودا كودياك موديلات 2023 .. مواصفات واسعار

مقارنة بين السيارة
مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك

تقدم علامة الاسد الفرنسي العريقة "بيجو" عددًا كبيرًا من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وكذلك شركة "سكودا" عملاقة تصنيع السيارات، حيث تتوع اصداراتهم المطروحة محليًا بين السيدان، الكروس اوفر، والرياضية متعدد الاستخدام SUV.

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ومن ابرز السيارات المقدمة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام هي النسخة بيجو 5008 والسيارة سكودا مودياك الشهيرة موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها الرسمية من مليون و925 الف جنيه، بينما تبدأ اسعار السيارة بيجو 5008 من مليون و564.990 جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك، من ناحية ابرز القدرات الفنية، واسعارهم الرسمية المطروحة في السوق المصري.

 

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك موديل 2023

 

مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك

المواصفات الفنية لـ بيجو 5008 موديل 2023 

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر "تيربو".
  • القوة 165 حصانا، و240 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.
  • جر أمامي.
  • سرعة قصوى تصل لـ 206 كم/س.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.
  • استهلاك وقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.
مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك

المواصفات الفنية للسيارة سكودا كودياك موديل 2023

 

  • تعتمد السيارة على تقنية الجر الامامي للعجلات.
  • محرك 4 سلندر "تيربو" سعة 1600 سي سي.
  • القوة الاجمالية 150 حصانا.
  • 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • السرعة القصوى للسيارة 199 كم/ساعة.
  • تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.
  • تنتقل السرعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات.
  • متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك

سعر بيجو 5008 موديل 2023 الرسمي في مصر 

 

  • الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 1,564,990 جنيه.
  • الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 1,694,990 جنيه.
  • الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 1,859,990 جنيه.
  • الفئة الرابعة موديل 2023 بسعر 1,869,990 جنيه    .

      

مقارنة بين السيارة بيجو 5008 وسكودا كودياك

سعر سكودا كودياك موديل 2023 الرسمي في مصر

 

  • الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.
  • الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.
  • الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.
  • الفئة الرابعة موديل 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.
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