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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالاسعار ..5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

5 سيارات أوروبية
5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

اعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك خلال العام الجاري 2023، وتحديدًا خلال الـ 7 اشهر الاولى، ويذكر أن مستوى المبيعات انخفض بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي سجل 20.697 ألف سيارة، مقارنة بالعام الجاري والذي سجل نحو 5541 سيارة فقط خلال نفس الفترة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لـ 5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

نبدأ بالسيارة رينو ميجان والتي وصل مبيعتها نحو 1829 سيارة، وتبدأ اسعار السيارة من 980,000 جنيه حتى 1,299,000 جنيه، حيث تقدم محليًا بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي، بالاضافة إلى محرك اخر تيربو 1300 سي سي، بقوة 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 7 نقلات.

5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

في المرتبة الثانية جاءت السيارة رينو ستيب واي بعدد 749 سيارة، وتعد من ابرز السيارات ذات الطابع الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، ويتراوح سعرها الرسمي بين 635 الف و645 الف جنيه، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتثل في ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، و محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن/متر.

5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

وثالثا جاءت السيارة ستروين c5 ايركروس والتي تعد من اغلى اصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث تتراوح اسعار بين 1,340,000 جنيه حتى 1,615,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات، وتحمل هذه السيارة محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و240 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

وحصلت السيارة رينو داستر على المرتبة الرابعة بعد أن بلغت مبيعاتها 375 سيارة، ويصل سعر هذه السيارة الرسمي في السوق المصري إلى 950 الف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات CVT دفع أمامي، ومدة تسارع قدرها 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات أوروبية الاكثر مبيعًا في مصر

وحلت السيارة اوبل كورسا في المركز الخامس بعدد مبيعات 316 سيارة، وتأتي هذه النسخة بمحرك تيرو 1200 سي سي 3 سلندر، ينتج 130 حصان، و230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 207 كم/س، بينما يتراوح سعرها الرسمي بين 899,990 جنيه و 979,990 جنيه.

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