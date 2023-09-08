اليوم.. تم افتتاح مجمع صناعات كهربائية في برج العرب

أفادت فضائية etc ببرنامج مصر جديدة، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن اليوم تم أفتتاح مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ومحافظ الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية وعدد من المستشارين من ممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.

يضم المجمع الصناعي ٤ مصانع لإنتاج البارات صفقة التجهيز وهي التي تفصل الكهرباء، مضيفا ان المجمع الصناعي مقام على ٣٠ ألف متر، وتتراوح استثماراته ٥٠٠ مليون جنيه.

نسبة المكون المحلي في المجمع يزيد عن ٧٠%

وكشف وزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير أن نسبة المكون المحلي في المجمع تزيد عن ٧٠%، كما ان يوفر ٦٠٠ فرصة عمل.