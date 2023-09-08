عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. تم افتتاح مجمع صناعات كهربائية في برج العرب

أفتتاح مجمع صناعات
أفتتاح مجمع صناعات كهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية

أفادت فضائية etc ببرنامج مصر جديدة، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن اليوم تم أفتتاح مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ومحافظ الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية  وعدد من المستشارين من ممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.

يضم المجمع الصناعي ٤ مصانع لإنتاج البارات صفقة التجهيز وهي التي تفصل الكهرباء، مضيفا ان المجمع الصناعي مقام على ٣٠ ألف متر، وتتراوح استثماراته ٥٠٠ مليون جنيه.

نسبة المكون المحلي في المجمع يزيد عن ٧٠%

وكشف وزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير أن نسبة المكون المحلي في المجمع تزيد عن ٧٠%، كما ان يوفر ٦٠٠ فرصة عمل.

لمنطقة الصناعية الثانية برج العرب وزير التجارة الاسكندرية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

إعلان هام من بايدن بشأن النزاع في إثيوبيا

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

مفاجأة غير سعيدة لتجار الكتب المدرسية

ترشيحاتنا

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. تخلص من الاكتئاب

3 سنوات وعلاقتنا سرية ..مفاجأة غير سعيدة للمتهم بانتهاك جسد فتاة عين شمس

يؤهل لوظيفة قائد قطار .. شروط الانضمام للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

بايدن يمدد العقوبات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ