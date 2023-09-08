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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم مشاركة المرأة في المشروعات الخضراء بسيناء

جامب من اجتماع اللجنة
جامب من اجتماع اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء

عقدت اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء بفرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء اجتماعا برئاسة إحسان داود غالي مقررة الفرع، في إطار حرص المجلس القومى للمرأة على دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومساعدتها في حل المشكلات التي تواجهها وتحول دون مشاركتها الفعالة في المجتمع وتحت رعايه ودعم الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

حضر الاجتماع  المهندس حسن خليل، مسئول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، بديوان عام المحافظة، وحضور  الدكتورة دارين البلك، والدكتورة سونيا عطية أعضاء اللجنة التنفيذية، والمهندسة ناهد سلام المقرر المناوب، وعضوات الفرع، فاطمة نصار، وفريال عبيد، وعايدة سليم.

 

افتتح الاجتماع  إحسان غالى مقررة المجلس القومى للمرأة، وتم عرض المشروعات التى تم تقديمها ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. حيث اثنت على جهد المرأة فى مضاعفه المشروعات مقارنة بالعام الماضى، بإجمالي 3مشروعات للمرأة من إجمالي 18 مشروع على مستوى المحافظة.

 

ثقافة عرض الفرص:

 

وتم عرض مشروعات المرأة الثلاث، ودور المجلس القومى للمرأة في دعم المؤسسات التى تقوم بإدارتها المرأة وتدعيم ثقافه دعم الفرص .

وإلقاء الضوء على الممارسات المتميزة للسيدات وتعميم مراعاه احتياجات المرأة لأنها صاحبه التأثير الأكبر فى المجتمع،  وكذا دور المجلس القومى للمرأة في توعية المرأة بأهمية المشروعات الخضراء الذكية والفئات المستهدفة في المشروعات الخضراء.

وشرح  المهندس حسن خليل ، مسئول الإتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشرح ما تم بلقاء السفير هشام بدر، عن تقييم المشروعات الخضراء المشاركه في المبادرة الوطنية.
 

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