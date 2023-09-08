سلسلة من الندوات الدينية بالمساجد الكبرى في مدن سيناء

عقدت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء سلسلة من الندوات الدينية بالمساجد الكبرى في المدن بسيناء ، ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم )، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،.





20 ندوة :

حيث تم عقد عدد ( ٢٠ ) ندوة بالمساجد الكبرى بمراكز محافظة شمال سيناء ، للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته.

تأتي هذه الندوات ضمن خطة وزارة الأوقاف الدعوية لعقد (787) ندوة فى وقت واحد بالمساجد الكبرى بجميع المديريات الإقليمية.

كما عقدت القافلة الدعوية المشتركة من (الأزهر والأوقاف والإفتاء) ندوة بمركز شباب مدينة العريش تحت عنوان "حق الوطن".

