تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

نفت الفنانة نسرين أمين التصريحات المنتشرة لها حول رأيها فى الحجاب، مؤكدة على أن التصريحات التي يتم ترديدها تم تحريقها وغير صحيحة.

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وكتبت نسرين أمين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تصريح كاذب و غير صحيح لم يتم سؤالى أبدًا يومًا عن رأيى فى الحجاب!!! السؤال كان 'هل نسرين أمين محجبة؟' الإجابة كانت 'لا مش محجبة فى ملابسى بس أخلاقى كويسة الحمد لله' إذا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب و لم اذكر أبدا إنني ضده هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين.



وكان هناك تصريح تم تداوله على لسان نسرين أمين بعد عرض حلقتها ضمن برنامج بلا تصنيف قائلة: مش ممكن البس حجاب لأني بشوف الحجاب أخلاق وأنا معجبة بأخلاقي.

وهو ما نفته نسرين أمين مؤكدة على تحريف تصريحاتها الأخيرة، وأنها لم تصرح بهذا الكلام سواء فى برنامج بلا تصنيف أو غيره.

