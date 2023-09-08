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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مستخدمو Galaxy Watch 6 يشتكون من عيب خطير في ساعات سامسونج.. 7 دول تحظر استخدام تطبيق واتساب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عيب خطير في سامسونج Galaxy Watch 6 يتسبب في سقوط الساعة

أجرت شركة سامسونج Samsung، بعض الترقيات على سلسلة ساعات Galaxy Watch 6 الذكية هذا العام، بما في ذلك إضافة إطار دوار للملاحة وآلية جديدة لربط الحزام تسمى "نظام النقرة الواحدة".

 

أرخص سعر لـ Redmi Note 11T Pro.. وحش الفئة المتوسطة من شاومي

ظهر هاتف شاومي المسمي Redmi Note 11T Pro لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو لعام 2022، واكتسح الأسواق مصحوبا بنظيره الرائد Redmi Note 11T Pro Plus والإصدار المحدود Redmi Note 11T Astro Boy.

 

منها بلدان عربية.. 7 دول يمنع فيها استخدام واتساب

منذ إطلاقه في عام 2009، أصبح واتساب WhatsApp تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من 2 مليار مستخدم وما زال العدد في ازدياد، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدول تحظر استخدام واتساب.

 

دردشة وجيمنج الكل في واحد.. كيفية استخدام الألعاب على تيليجرام

تيليجرام Telegram، هو تطبيق مراسلة فورية، ولكنه يوفر لك العديد من الألعاب لتلعبها بمفردك وكذلك مع أصدقائك، إذا كنت لا تحب الألعاب الكلاسيكية ولا تفضل الألعاب ذات الرسومات العالية مثل تلك التي تلعبها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، فإن تيليجرام هو مكان مناسب للاستمتاع ببعض وقت اللعب مع أصدقائك على المنصة.

 

بتصميم يشبه iPhone.. موبايل جديد من تكنو بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت شركة تكنو Tecno، هاتفها المميز Spark 10 Pro، في الهند في وقت سابق من شهر مارس الماضي، والذي يتميز بإمكانيات قوية ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

 

مش هيفوتك اللايف.. كيفية تمكين وضع «الصورة داخل الصورة» على تيك توك

يتيح لك تمكين وضع “صورة داخل صورة” على تطبيق تيك توك TikTok، القيام بمهام متعددة مع الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المذهلة، ولكن ماذا يفعل هذا الوضع بالضبط؟.. في هذا الدليل، سنرشدك إلى كيفية تمكين وضع صورة داخل صورة في تيك توك وكيفية استخدامه.

 

قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15 المنتظرة

تكشف شركة آبل Apple، النقاب عن الجيل الجديد من هواتف آيفون لهذا العام iPhone 15 الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر، تقليديا، تبقي الشركة منتجاتها طي الكتمان قبل الحدث الكبير، ولكن هذه الأجهزة ذات أهمية كبيرة، لذا كان هناك الكثير من التسريبات الت يكشفت المزيد من التفاصيل حول مميزات هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

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