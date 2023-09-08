لمواجهة إفراط الاستهلاك.. برلمانية تطالب الأسر بتبني سياسة أولويات الشراء

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سلوك المواطن في الاستهلاك وشراء السلع يحتاج إلى التغيير في ظل أزمة التضخم التي طالت مختلف الدول وبينها مصر، حيث وجدت العديد من السلوكيات الخاطئة للمواطنين التي أصبحت سبب من أسباب إرتفاع الأسعار وهى الافراط في الكميات بل والتخزين أيضا.

تبني سياسة الأولويات

وأضافت “الكسان” لـ “ صدى البلد”، أن أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، هى تبنى سياسة الأولويات في الإنفاق من خلال التركيز علي الأساسيات الواجب تلبيتها ومن ثم تحقيق الإحتياجات الثانوية، كذلك الأمر بالنسبة للأسر ، علاوة علي توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الشائعات التي يتم إطلاقها من قبل جماعات الشر حول قيم أسعار السلع، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، من الممكن أن تؤدى إلي رفع السعر الحقيقي للسلعة وذلك بسبب تكرارها ونقلها بين المواطنين وبالتالي علي الحكومة مواجهة حرب الشائعات من خلال التوعية الإعلامية للمواطن بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب.

وتابعت: أرى جهد كبير من مركز معلومات مجلس الوزارء في مد المواطن بكافة المعلومات اللازمة حول كافة الموضوعات التي تهم المواطن، لذا يجب علينا الثقة التامة في الدولة.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تتبع مسار تنموى صحيح من خلال وضعها لخطط فعالة من شأنها كبح التضخم وارتفاع الأسعار .