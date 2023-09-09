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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| شوقي علام: الفتوى تتغير.. وإعلان رسمي من وزير النقل للمصريين.. والسيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

شوقى علام: الهدف من دور وهيئات الإفتاء رفع كفاءة الأداء الإفتائي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية.
 

شوقي علام: الفتوى تتغير مع الزمان والمكان والحال والأشخاص
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه بالفهم الصحيح والمنطلقات المنضبطة للفتوى نستطيع حماية المجتمعات، فالفتوى ميراث النبى، معقبا:"الفتوي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والأشخاص".
 

متضرر من قانون الأحوال الشخصية: بيخلوني أشوف بناتي في النادي.. أنا مقهور
استعرض برنامج "أحلام مواطن"، مشكلة المواطن "جهاد رؤوف”، أحد متضرري قانون الأحوال الشخصية.
 

حسام موافي يحذر من النقرس.. يسبب مرضا خطيرا
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مفهوم النقرس، معقبًا «هناك مادة في الدم تسمى حمض البوليك، يجب أن ألا تزيد عن 7 ملي جرام».
 

الرئيس كلفنا .. إعلان رسمي من وزير النقل للمصريين
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لخط مترو الأنفاق سيكون في شهر نوفمبر 2023، بينما تبدأ المرحلة الثالثة (ج) في أبريل 2024.
 

وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارتي النقل والإسكان، خططتا لخدمة سكان المناطق الجديدة، من قبل توليه الحقبة الوزارية، مشيرا إلى أن عقد تدشين خط المونوريل و القطار الكهربائي السريع كان موقعا قبيل توليه الوزارة.
 

كامل الوزير: محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه على مساحة 52 فدانا
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تكاليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له ليلة أداء القسم.
 

كامل الوزير يرد على شكوى المواطنين بشأن كراسي القطار الروسي| فيديو
رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على شكاوى المواطنين بشأن كراسي القطارات الروسي  .
 

استقبله كبار رجال الدولة.. السيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو
عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "يوتيوب"، فيديو تحت عنوان "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين".
 

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