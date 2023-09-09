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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق أولى فعاليات أسبوع الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق جامعة حلوان، اليوم، أولى فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر ،حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

وتسلم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،، شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر؛ وذلك عقب عودتها ومرورها بالجامعات المصرية، وعقب ذلك تم إطلاق ماراثون رياضي، شارك فيه طلاب الجامعة؛ إيذانا ببدء فعاليات الأسبوع . 
 

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رئس جامعة حلوان يرحب بالوفود المشاركة في أسبوع الشباب

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جامعة حلوان تطلق أسبوع الشباب الثالث عشر.. فيديو

و تحرص  جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية ، خلال هذا الأسبوع .

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

 

وأكد رئيس الجامعة على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات رئيس جامعة حلوان

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