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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ماذا فعل أبو لهب ليخفف الله عنه العذاب يوم الاثنين؟ حقيقة لا يعلمها كثير

تخفيف العذاب عن أبي
تخفيف العذاب عن أبي لهب

هل يخفف الله العذاب عن أبي لهب في يوم الاثنين؟  أثبتت السنة النبوية أن العذاب يُخفف عن أبي لهب في يوم المولد النبوي، وذلك لفرحته بمولده -صلى الله عليه وسلم-، لأن  أبو لهب هو عم النبي محمد -صلى عليه وسلم-، واعتق جارية يملكها فرحة بمولد سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-

 

هل العذاب يخفف عن أبي لهب 

 

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنّ العذاب يُخفف عن أبي لهب كلّ يوم اثنين في النّار لأنّه أعتق جارية (ثُوَيْبَةُ) لفرحه بولادة ابن لأخيه عبد الله، والذي سماه جده عبد المطلب محمدًا صلى الله عليه وسلم-.

 

واستشهد «الجندي» لـ«صدى البلد»، بما أخرجه البخاري في صحيحه: «أنّ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ:« أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ» فَقُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النبيّ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي» قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ:« لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ (ثُوَيْبَةُ) فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ»

 

وتابع: قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَت النبيّ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي (ثُوَيْبَةَ).

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من هو أبو لهب

 

هو عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واسمه هو عبد العزى بن عبد المطلب ولقبه هو أبو عتبة مات سنة 624. وهو الأخ غير الشقيق لوالد الرسول عبد الله بن عبد المطلب رحمه الله.عرف بكنية أبو لهب وكنية أبو عتبة كذلك نسبة لابنه عتبة بن عبد العزى بن عبد المطلب، ولكن الاسم الأشهر له هو أبو لهب، الذي جاء له من والده عبد المطلب نظرا لوسامته وإشراق وجهه. 

 

وفي يوم ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءت إليه الجارية وبشّرته بولادة ابن أخيه ففرح لذلك فرحا شديدا وقام بتحريرها من الرق ورد اسم ابو لهب في القرآن الكريم في سورة المسد وهي إحدى السور المكية التي بلغ آياتها خمس آيات: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ(5)".

 

كان أبو لهب هو أول من جهر وأعلن عن عداوته للإسلام عندما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، بل لم يكتف بالمعارضة الصريحة للإسلام بل أكد عليها بالعمل والكيد العظيم، فقد مارس أبو لهب أبشع صور أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعراض الناس عنه.

 

ولم يدخل كذلك مع قومه زقاق بني هاشم لما حاصرتهم قريش فيها، ولم يخرج مع قبيلة قريش عندما ذهبت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر فاستأجر العاص بن هشام بن المغيرة و دفع له أربعة آلاف درهم.

زوجة أبي لهب:

 

أبو لهب كان مع زوجته الكافرة أم جميل من سادة وسادات قريش العظماء، زوجته اسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي شقيقة أبي سفيان، وكانت تساعد زوجها من أجل محاربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان كلاهما من أكثر من قاما بتعذيبه وتجاوزا عليه، حيث كانت تقوم بجلب الأشواك لتأذيه بها وتضعها في طريقه لإدماء أقدامه.

 

أولاد أبي لهب:

فأولاد أبي لهب هم: عتبة، معتب وعتيبة، وأسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة، وشهدا فتح الطائف كذلك، وأما الثالث فلم يسلم طوال حياته، وكانت أم كلثوم رضي الله عنها وأختها رقية متزوجتين من أبناء أبو لهب فطلقاهما بأمر من والدهما.أما في القرآن الكريم فسورة المسد هي معجزة كبيرة وعظيمة بحد ذاتها، إذ إنها قامت بالتوعد لأبي لهب وأم جميل بعذاب شديد في نار جهنم باقين فيها للأبد وقد نزلت تلك السورة قبل موت أبي لهب بعشرة سنوات، أما هلاك أبو لهب فقد كان بعد يوم بدر بسبع ليالٍ بمرض "العدسة" وهو مرض خطير كالطاعون تماما. 

 

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