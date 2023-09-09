الأمر كان صعبا.. بيرسي تاو يعلق على مدى معاناته مع الأهلي

علق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تاريخ معاناته مع الإصابات خلال الفترة الماضية.

وقال تاو في تصريحات عبر صحيفة “سوكر لادوما”: “عدت من إصابتين، ولا أشعر بنفس الشعور الآن، كما أنني لا أهتم بما يقوله الناس عنى”.

وأضاف: “جلست مع المدرب هوجو بروس المدير الفني للمنتخب، وأخبرته أننى كنت أحاول العودة مرة أخرى للمباريات سريعًا ولكن لم يكن الأمر مريحًا بالنسبة لي، لم أكن لائقًا بدنيا للمباريات”.

وواصل: “بعد مباراة زيمبابوي لم أكن أشعر أنني بخير، وسألنى المدير الفني ماذا يجب أن تفعل الآن؟.. قلت له إنني يجب أن أعود للنادي الأهلي وأتدرب بجديه، لكنني للأسف أصبت مرة أخرى، وكان الأمر صعبًا للغاية”.

واختتم: “سعيد بعودتي وتغلبي على الإصابات في الوقت الحالي، وأتمنى أن يستمر هذا الحال”.