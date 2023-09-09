ليس مدعاة للفخر.. أوكرانيا تعلق على بيان قمة العشرين الخاص بالحرب الروسية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن النقطة الخاصة بالغزو الروسي للبلاد في بيان قمة العشرين "ليست مدعاة للفخر".

وأضافت الخارجية الأوكرانية في بيان، أن وجود كييف في قمة العشرين كان سيعطي المشاركين فهمًا أفضل للوضع في البلاد.

وكان قادة مجموعة العشرين أدانوا اليوم السبت "استخدام القوة" في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال القادة في إعلانهم اليوم السبت "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد".

وأكد القادة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول.

وقال مصدر مطلع إن وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت السبت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.