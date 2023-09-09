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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ 1000 حالة بقافلة جامعة الزقازيق بقرية منشأه صفوت

صدى البلد

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأه صفوت مركز ديرب نجم بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ٩٩٥ حالة من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية،حيث بدأت العيادات إستقبال الحالات من الصباح الباكر وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة ، وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطرى والأوقاف بالشرقية.

 

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى حيث تم الكشف علي ٩٩٥ حالة في ١٠ تخصصات طبية هي (باطنة- متوطنة- عظام- روماتيزم- رمد- مخ وأعصاب -طب الأسرة- أطفال- قلب- صدر ) ، كما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلي ١٩٠ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض وهي حملة الكشف علي أمراض الضغط مع توجية كل حالة إلي العيادة المختصة بها . وذلك تحت رعاية د. نادية طه عميد الكلية ، د. أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لدور الجامعة مسئوليتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذا لخطتها التي من أهم أولويات تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلي أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بتقديم ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، حيث قام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا ، بالإضافة إلى توفير فريق من الأطباء والممرضين قاموا بتحليل السكر و الإعتلال الكلوي.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية قامت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج و التطعيمات اللازمة لهم مشيرة إلي قيام كلية الزراعة بتقديم ندوة عن تجفيف وحفظ الخضراوات وصناعات الألبان في المنازل مثل الجبن القريش والزبادي.

كما قامت مديرية الأوقاف بدعم القافلة بواعظ دينى ، حيث تم إلقاء ندوة توعوية عن النظافة والطهارة من المنظور الإسلامى ، بالإضافة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم ندوة عن طرق الحفاظ على المياه وكيفية تنقية مياه الشرب.

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