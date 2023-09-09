عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المغرب.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب اليمن

صدى البلد

أعلن  مركز الإنذار المبكر في حضرموت، اليوم السبت،  هزة بحرية بقوة 4.4 درجة ريختر قبالة سواحل جنوب اليمن.

وأوضح المركز في بيان ، أن “الهزة الزلزالية لم يشعر السكان بها، وتعتبر ضمن السجل الطبيعي في خط صدع خليج عدن التكتوني”.

والجدير بالذكر أن وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب، على عمق 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

الداخلية المغربية الإنذار المبكر زلزالية زلزال لمغربية مدينة مراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

المغرب تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر

15 عضوا بالكونجرس لـ بايدن: إسرائيل تمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني

الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد

هل أهانت الحجاب| القصة الكاملة لأزمة نسرين أمين وسبب الهجوم عليها.. وهكذا ردت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ