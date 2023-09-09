بعد المغرب.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب اليمن

أعلن مركز الإنذار المبكر في حضرموت، اليوم السبت، هزة بحرية بقوة 4.4 درجة ريختر قبالة سواحل جنوب اليمن.

وأوضح المركز في بيان ، أن “الهزة الزلزالية لم يشعر السكان بها، وتعتبر ضمن السجل الطبيعي في خط صدع خليج عدن التكتوني”.

والجدير بالذكر أن وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب، على عمق 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.