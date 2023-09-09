Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

حصد فيلم Poor Thingsجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام.



مهرجان فينيسيا



استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية الأسبوع الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.

واستمرت فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

اختتمت اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت عدداً كبيراً من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.

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