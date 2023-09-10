البلشي: نحتاج إلى صحافة مهنيةٍ حقيقية حرةٍ وإعلامٍ مهني

قال الكاتب الصحفي ، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنَّ قضية محتوي البث المباشر التى تقوم بها المواقع الالكترونية، تحتاج إلى إصلاحٍ داخلي من المؤسسات الصحفية نفسها قبل القوانين والضوابط المهنية، مضيفا أنَّ الصحافة عندما تتناول القضايا الحقيقية التي تهم الناس «ستحقق مكاسب مالية» بعيدًا عن المكاسب المالية التي يحققها البث المباشر... هذا هو الأصل في القصة .

وأكد نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة مساء اليوم ، نحتاج إلى صحافةٍ مهنية حقيقية حرة وإعلامٍ مهني، وكل هذا في صالح الدولة والأمن القومي والمجتمع، وأن هذا هو السبب وراء السعي لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، لأن الصحفي مُطالب بنشر خلفية الخبر والحقائق بعيدًا عن البيانات الرسمية التي تنشرها صفحات المؤسسات والوزارات بـالسوشيال ميديا».

وتابع أن توفير المعلومة الحقيقية للصحفي ونشرها جزءٌ من معركة محاربة الشائعات ، الفكرة في القدرة على الاتصال بالمصدر، وأن يُتيح هذا المصدر المعلومة الحقيقية.

مناقشة القضايا الجادة

وأوضح البلشي أنه عندما تتناول الصحافة «القضايا الجادة»، وتُتاح لها الفرصة لنشر المعلومة الحقيقية، سيتراجع محتوى البث المباشر، مستكملا: «اختفت مناقشة القضايا الجادة التي تهم الناس.. فظهر البث المباشر ، مضيفا ان هناك ضوابط مهنيةً وقانونيةً ويمكن تطبيقها على كل المواقع الإليكترونية المرخصة من المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» ولكن «المنع» ليس هو الأصل في حل أزمة محتوى البث المباشر، مضيفا أنه دائمًا مع تُستَّغل «الصحافة الصفراء» لضرب الحريات، فضلًا عن أنها تعمل على اختفاء نظيرتها الجادة .

من جانب اخر قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، حول تطبق الحد الأدنى للأجور، ويام متابعة هذا الفل لتحقيق غدنى حقوق الزملاء ، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة المصرية .

قانون منع الحبس

وحول قانون منع الحبس قال البلشي إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، مضيفا ان الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً.



ملف الاسكان

وقال البلشي ان النقابة تتابع ملف الاسكان وهناك انجازات فى هذا الملف مضيفا أنَّ الوحدات السكنية التى حصلت عليها النقابة فى «مدينتي» جاءت سريعًا، وهناك طلبات اخرى لتوفير شقق فى اماكن مختلفة تلبية لمطالب الصحفيين ، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من وصولها .

من جانب اخر قال نقيب الصحفيين، ان وزير الشباب أكد على افتتاح نادى البحر الاعظم قريبا هذا بالاضافة الى مطالب اخرى .

الأوضاع الاقتصادية

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة مضيفا أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.

وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.

وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.

حجب المواقع الالكترونية

وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.

وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .