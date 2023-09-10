عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي: نحتاج إلى صحافة مهنيةٍ حقيقية حرةٍ وإعلامٍ مهني

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي ، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنَّ قضية محتوي البث المباشر  التى تقوم بها المواقع الالكترونية، تحتاج إلى إصلاحٍ داخلي من المؤسسات الصحفية نفسها قبل القوانين والضوابط المهنية، مضيفا أنَّ الصحافة عندما تتناول القضايا الحقيقية التي تهم الناس «ستحقق مكاسب مالية» بعيدًا عن المكاسب المالية التي يحققها البث المباشر... هذا هو الأصل في القصة .

وأكد نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة مساء اليوم ، نحتاج إلى صحافةٍ مهنية حقيقية حرة وإعلامٍ مهني، وكل هذا في صالح الدولة والأمن القومي والمجتمع، وأن هذا هو السبب وراء السعي لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، لأن الصحفي مُطالب بنشر خلفية الخبر والحقائق بعيدًا عن البيانات الرسمية التي تنشرها صفحات المؤسسات والوزارات بـالسوشيال ميديا».

وتابع أن توفير المعلومة الحقيقية للصحفي ونشرها جزءٌ من معركة محاربة الشائعات ، الفكرة في القدرة على الاتصال بالمصدر، وأن يُتيح هذا المصدر المعلومة الحقيقية.

مناقشة القضايا الجادة

وأوضح البلشي  أنه عندما تتناول الصحافة «القضايا الجادة»، وتُتاح لها الفرصة لنشر المعلومة الحقيقية، سيتراجع محتوى البث المباشر، مستكملا: «اختفت مناقشة القضايا الجادة التي تهم الناس.. فظهر البث المباشر ، مضيفا ان  هناك ضوابط مهنيةً وقانونيةً ويمكن تطبيقها على كل المواقع الإليكترونية المرخصة من المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» ولكن «المنع» ليس هو الأصل في حل أزمة محتوى البث المباشر، مضيفا أنه دائمًا مع تُستَّغل «الصحافة الصفراء» لضرب الحريات، فضلًا عن أنها تعمل على اختفاء نظيرتها الجادة .

من جانب اخر قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، حول  تطبق الحد الأدنى للأجور، ويام متابعة هذا الفل لتحقيق غدنى حقوق الزملاء ، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة المصرية .

قانون منع الحبس 
وحول قانون منع الحبس قال البلشي إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، مضيفا ان الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً.


ملف الاسكان 
وقال البلشي ان النقابة تتابع ملف الاسكان وهناك انجازات فى هذا الملف مضيفا أنَّ الوحدات السكنية التى حصلت عليها النقابة فى  «مدينتي» جاءت سريعًا، وهناك طلبات اخرى لتوفير شقق فى اماكن مختلفة تلبية لمطالب الصحفيين ، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من وصولها .

من جانب اخر قال نقيب الصحفيين، ان وزير الشباب أكد على افتتاح نادى البحر الاعظم قريبا هذا بالاضافة الى مطالب اخرى .

 

الأوضاع الاقتصادية 

وكشف  خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة مضيفا  أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.

وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.

وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.

حجب المواقع الالكترونية 

وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.

وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

ترشيحاتنا

النيجر.. اتهام فرنسا بنشر قواتها استعدادا لتدخل عسكري

أوكرانيا: روسيا تشن هجومًا بطائرات مسيرة فوق كييف

بعد الكشف الطبي.. الأهلي يستعد للإعلان الرسمي عن صفقة جديدة خلال ساعات

مكفرات الذنوب.. أمور تمحو المعصية بشرط عدم العودة

حقيقة عودة الونش إلى الزمالك قبل يناير

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ