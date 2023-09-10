أوسوريو يجتمع مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، و شرح كافة مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.