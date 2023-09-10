هواوي تتحدى سامسونج.. من الأقوى Mate 60 Pro Plus أم Galaxy S23 Ultra؟

في عالم الهواتف الذكية الرائدة، يعد هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus وسامسونج Galaxy S23 Ultra جهازين متميزين يعملان بنظام التشغيل أندرويد.

ويعد هاتف Mate 60 Pro Plus أحدث إصدارات الفلاجشيب من هواوي، حيث يتميز بمواصفات قوية، من ناحية أخرى.

كما يعد هاتف Galaxy S23 Ultra جزءا من سلسلة سامسونج Galaxy S الشهيرة، والمعروفة بتقنياتها ومواصفاتها المتطورة.

فإذا كنت من محبي هواتف الفلاجشيب سنستعرض لك فيما يلي مقارنة سريعة بين هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus و سامسونج Galaxy S23 Ultra.

مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro Plus و سامسونج Galaxy S23 Ultra



التصميم:



يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus بتصميم أنيق مع هيكل من الزجاج والمعدن، مما يجعله يبدو متميزا وأنيقا، ومن ناحية أخرى، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أيضا بظهر زجاجي مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحه مظهرا مصقولا ومتطورا، كلاهما هاتفان ذو مظهر جيد، لكن البعض قد يفضل مظهر هواوي الأكثر دقة.

مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro Plus و سامسونج Galaxy S23 Ultra

الشاشة:



يتميز هاتف Mate 60 Pro Plus بشاشة كبيرة من نوع OLED LTPO يبلغ قياسها 6.82 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث عالٍ يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز، كما أنها تدعم ألوان 10 بت وسلسلة ألوان P3.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة مع تقنية HDR10+ وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، مما يوفر مرئيات مذهلة وألوانا نابضة بالحياة، لذلك كلاهما لديهما شاشات ممتازة.

المعالج:



يوفر معالج هواوي Kirin 9000s، الذي يعمل به هاتف Mate 60 Pro Plus، أداءً وكفاءة ممتازين، من ناحية أخرى، يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المطور خصيصا لهواتف سامسونج جلاكسي بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، مما يضمن تعدد المهام وتجارب الألعاب بسلاسة، كلا الرقاقتين تدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، ومع ذلك، فإن هاتف Mate 60 Pro Plus يتميز بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

الذاكرة والتخزين:



يوفر هاتف Mate 60 Pro Plus مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كمية كبيرة من البيانات والتطبيقات وملفات الوسائط، بالمقارنة، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بأشكال تخزين مختلفة تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

الكاميرات:



تم تجهيز هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا مقربة مقربة بدقة 48 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لعشاق السيلفي، على الرغم من أن كاميرات S23 Ultra ممتازة، إلا أن إعدادات كاميرا هاتف Mate 60 Pro Plus تضم عدسات قوية أيضا.

البطارية:



يحتوي هاتف Mate 60 Pro Plus على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 88 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، كما أنه يوفر ميزة الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 20 وات، وبالمقارنة، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانية الشحن السلكي بقدرة 45 وات وإمكانات الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، من الواضح أن هاتف Mate 60 Pro Plus يتمتع بمواصفات بطارية أفضل بكثير.



السعر:



لم تكشف هواوي عن سعر هاتف Mate 60 Pro Plus حتي الآن، ومن ناحية أخرى، يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra عالميا حوالي 900 دولار (أي ما يعادل 27700 جنيه مصري).