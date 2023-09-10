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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

الطب البيرى اثناء
الطب البيرى اثناء فحص الماشية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وطالب المحافظ، العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ببذل المزيد من الجهد، استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وفي هذا الصدد، أشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على 5998 حيواناً، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 2900 حيوان، وتسجيل وترقيم 5007 حيوانات، واستخراج 6314 بطاقة، واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية 138222 حيواناً، وعدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض الوادي المتصدع 101227 حيواناً.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 15506 طيور، وتحصين 146934 طائرا، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 192 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 515 كجم من اللحوم صالحة للاستهلاك وتم ذبحها خارج المجازر، و2,6 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما قامت بتوقيع الكشف علي اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ البيع المدعمة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على اللحوم والدواجن الواردة إلى المحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1332 رأسا، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 14810 طيور.

 

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