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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجودو لفوز مصر ببطولة إفريقيا في المغرب

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، وجميع أعضاء بعثة المنتخب المصري؛ بعد انتهاء منافسات بطولة إفريقيا في المغرب، وتصدر مصر للترتيب العام للبطولة.

وحصد منتخبنا الوطني علي لقب البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وجاءت كالتالي: يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية، محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية، عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية، عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية، أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية، عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية، وأحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية.

وأكد الوزير، في بيان، متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأولمبيين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

ومن جهته، توجه مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر للدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، على الدعم والمساندة المستمرة.

وأكد أن الدكتور أشرف صبحي هو شريك أساسي في النجاحات التي يحققها الجودو المصري على كل المستويات.

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