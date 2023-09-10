محمود محي الدين: الاستدامة وارتباطها بالتحول الرقمي من أولوياتنا ضمن رؤية مصر 2023



قال الدكتور محمود محي الدين، رئيس مجلس امناء جامعة النيل الأهلية، أنه كان هناك قامات كبيرة من رجل الدولة بمجلس امناء الجامعة وهو أصبح القادم الجديد عليهم ، مشيرا الى ان مجلس الامناء يقوم بعمل جماعي بالتعاون مع رئيس الجامعة .

واضاف محي الدين لصدى البلد ، أنه اذا كان له مجال للتركيز على بعض الموضوعات فيمكن القول أنه كل ما يرتبط بموضوعنا الاستدامة وارتباطها بالتحول الرقمي لان ذلك له علاقة بالكفاءة الاقتصادية والامرين على مستوى دولتنا وخاصة أنهم ضمن رؤية مصر 2023 .

واشار على هامش احتفالية جامعة النيل بتخرج طلاب الدفعة 2023 ، أنه ايضا هناك اهتمام كبير جدا بالمبادرات التي تتم على مستوى الدولة وايضا في موضوعات الاستدامة ودور مصر في القيام بهذه الطفرة النوعية.

واحتفلت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، و عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.