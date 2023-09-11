شيرين: كان بينى وبين سمير غانم لغة خاصة وبيعرف يتعامل مع الجمهور

قالت الفنانة شيرين عن كلمة صرصار بمسرحية المتزوجون :" كان عندي برد وطلع اللفظ على المسرح بهذا الشكل وأعجب سمير غانم بهذه الطريقة، وقال لها أنا عايزك تقوليها كده ولو مش مريضة وتأثرت شيرين عند ذكر النجم سمير غانم .

وتفاجأت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة، بأن قدم لها فار لعبة في إشارة إلى مسرحية "المتزوجون" وفار حبنا.

وعن الفرخة، بمسرحية المتزوجون قالت إن الفرخة حاولت الهرب أثناء تصوير المسرحية، وكنا بنغيرها لأن المسرحية دامت فترة طويلة في العرض، وحزنت جدا عندما انتهي عرض مسرحية المتزوجون.

وعن اختيارها بالمسرحية " المتزوجون " قالت إن أمير سيدهم شقيق النجم جورج سيدهم، قال لها إن سمير غانم وجورج سيدهم طلبوا مني أن يكون شيرين هي البطلة بالمسرحية وكانوا وقتها خارج مصر ومن هنا كانت فرصة المشاركة بمسرحية "المتزوجون".

وعن كواليس المسرحية، أوضح عمرو الليثى أنه حضرها ٦ مرات وأجابت شيرين أن هناك لغة خاصة وتفاهم بيني وبين النجم سمير غانم، وكان سمير غانم يعرف جمهوره ويعرف كيف يتعامل معاهم وأننا كنا نرتجل، وكان هناك مرة سابني سمير غانم على المسرح ل ٢٠ دقيقة ولم يدخل أثناء مشهده ، وقال لي برافو عليكي اوكي تعاملتي مع الموقف ، وكان لديه مفاجآت يوميًا ، وطوال حياته كان يشاهد أفلام وتعلمت منه الكثير.

وعن لقب شيرين " صرصار" قالت إنها لا تزعل وضربت مثل أنها جاءت لها دعوة من بيروت ومكتوب عليها شيرين " صرصار" ، وفي تكريمها بمهرجان الإسكندرية صعدت علي المسرح وقالت شيرين " صرصار ".

وعلى جانب آخر ، أشارت إلى أن آخر مسرحية لها الزهر لما يلعب مع النجم الراحل سمير غانم وكانت عن حياة النجم سمير غانم ولكن الكورونا تسببت في ايقاف التصوير ، ولكن تحدينا واستكملنا التصوير ولكنها لم تذع كثيرا وهذا أثر على نجاحها.