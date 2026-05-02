الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصليب الأحمر: قطاع غزة أصبح مكانا غير قابل للعيش

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن قطاع غزة أصبح "مكانًا غير قابل للعيش"، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية واستمرار العمليات العسكرية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة داخل القطاع.

وأكدت المنظمة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن الظروف الحالية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، مشيرة إلى أن السكان يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، إلى جانب الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والصرف الصحي.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفيات والمرافق الطبية تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، في وقت تعاني فيه من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى. كما لفتت إلى أن فرقها تواجه صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية بسبب استمرار القتال والقيود المفروضة على الحركة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن غالبية سكان غزة باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات، في ظل تدمير واسع للمنازل ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

ودعت المنظمة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى داخل القطاع.

ويعكس هذا التصريح حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية من انهيار كامل للمنظومة المعيشية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

