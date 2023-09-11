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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتكاليف بسيطة .. طريقة عمل الأكل الصيني

صدى البلد

اذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة وسريعة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الأكل الصيني.

المقادير:
1 كيلو صدور دجاج مكعبات  
مشروم 
ملح وفلفل 
زيت 
بروكلي 
3 فصوص ثوم مهروس 
1 ملعقة زنجبيل 
2 ملعقة زيت سمسم 
1/3 كوب صويا صوص 
1 ملعقة سكر بني 
1 كوب شوربة دجاج
¼ كوب دقيق

((طريقة التحضير))

شوحّي الدجاج في الزيت مع الملح والفلفل حتى يتغير لونه ارفعي الدجاج من على النار 
وضعي المشروم والبروكلي في نفس الإناء وشوحيهم على النار ارفعي البروكلي والمشروم أيضا 
ثُم ضعي في نفس الإناء الثوم والزنجبيل وزيت السمسم والصويا صوص والسكر البني والشوربة والدقيق وقلّبي الخليط جيدا.

 
اضيفي الدجاج ثُم البروكلي والمشروم للخليط السابق قلّبي الخليط واتركيه على النار لدقائق ثُم قدميه مع الأرز الأبيض.

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