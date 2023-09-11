عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا استعدت جيدا.. باريس تقر بصعوبة الهجوم المضاد الأوكراني

صدى البلد

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الإثنين، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا يبقى أكثر صعوبة مما توقعته كييف، لأسباب منها أن روسيا كانت مستعدة له بشكل جيد.

وقالت كولونا في حديث لإذاعة "آر إم سي" نقلته روسيا اليوم "قال فلاديمير زيلينسكي إن هذا الهجوم صعب لأن روسيا كانت مستعدة، وجهزت الكثير من خطوط الدفاع، وزرعت الألغام في المنطقة، لكن لم يتم إيقاف الهجوم المضاد، لكنه يسيربصعوبة، وتبين أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعه الأوكرانيون".

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا مكانها في الاتحاد الأوروبي

وأضافت المسئولة الفرنسية: "لقد قررنا مواصلة وزيادة مساعدتنا لأوكرانيا، لقد قدمنا ​​بالفعل المدفعية والذخيرة، ويمكن توفير المزيد، وهناك أيضا مسألة إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها، وسنكثف هذا العمل أيضا".

وكشفت كولونا أن فرنسا تعمل على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن تكتمل "بحلول نهاية العام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

المدينة المنكوبة.. نداء عاجل من درنة الليبية إلى المجتمع الدولي |مشاهد مرعبة

بعد كارثة ليبيا.. هل تتعرض الإسكندرية ومطروح للغرق؟| تأثير العاصفة دانيال على مصر

اقتلعت منزل من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.. أردوغان يشيد بلقاء الرئيس السيسي في قمة العشرين

وزير الطيران: مطار العريش سيكون جاهز للتشغيل منتصف العام المقبل

تركيا : لا جدوى من الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ