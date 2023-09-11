روسيا استعدت جيدا.. باريس تقر بصعوبة الهجوم المضاد الأوكراني

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الإثنين، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا يبقى أكثر صعوبة مما توقعته كييف، لأسباب منها أن روسيا كانت مستعدة له بشكل جيد.

وقالت كولونا في حديث لإذاعة "آر إم سي" نقلته روسيا اليوم "قال فلاديمير زيلينسكي إن هذا الهجوم صعب لأن روسيا كانت مستعدة، وجهزت الكثير من خطوط الدفاع، وزرعت الألغام في المنطقة، لكن لم يتم إيقاف الهجوم المضاد، لكنه يسيربصعوبة، وتبين أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعه الأوكرانيون".

وأضافت المسئولة الفرنسية: "لقد قررنا مواصلة وزيادة مساعدتنا لأوكرانيا، لقد قدمنا ​​بالفعل المدفعية والذخيرة، ويمكن توفير المزيد، وهناك أيضا مسألة إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها، وسنكثف هذا العمل أيضا".

وكشفت كولونا أن فرنسا تعمل على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن تكتمل "بحلول نهاية العام".