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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف جديدة تضرب البلاد خلال ساعات والأرصاد تكشف التفاصيل

عواصف
عواصف

العاصفة دانيال.. شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم أخبار كثيرة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد الموجة التى ضربت ليبيا، وفي طريقها لمصر، نتج عنها وفاة عدد من المواطنين في ليبيا.

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الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

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عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار الخاصة بالأرصاد والعاصفة دانيال:

 

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.


عاجل لسكان هذه المناطق | الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن العاصفة دانيال

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، ضربت السواحل الليبية أمس وأول أمس، وأن ليبيا حتى الساعات الحالية تتأثر بهذه العاصفة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن” تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن مصر ستتأثر بهذه العاصفة، ولكن التأثير سيكون أضعف بكثير من الذي حدث في ليبيا.


الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ستبدأ في فقدان قوتها بالأراضي الليبية، حيث تكتسب قوتها من حرارة البحر المتوسط وبمجرد دخولها الأراضي الليبية ستبدأ كميات الأمطار تقل وسرعات الرياح تقل كذلك، وهو ما سيؤدي إلى التأثير في بعض المناطق الحدودية في مصر وتتحول إلى منخفض جوي متعمق على الصحراء الغربية، مشددةً على أن العاصفة دانيال في مصر ستكون أقل حدة وشدة مما يحدث بليبيا.


رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقسا حارا و تسجل 36 درجة

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجه البحري.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :

العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 33 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 41 -30
أسوان45 - 29


العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف مفاجأة وتوجه رسائل هامة للمواطنين


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، بمجرد وصولها على الأرض ستفقد قوتها، مشيرا إلى أنه لا يوحد لها أي مخاطر وستتلاشى نتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أن السلوم ومطروح، سيكون بها عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح بسرعة تصل لـ 30 كيلو متر خاصة على السواحل الشمالية والمحافظات الحدودية، إضافة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار أيضا على محافظة الإسكندرية.


العاصفة دانيال
وأشارت منار غانم إلى أن العاصفة دانيال ستبدأ اليوم على مطروح والسلوم، وستصل للمحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، غدا، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أنه يوم الخميس القادم ستنتهي أثار العاصفة دانيال

 

العاصفة دانيال حالة الجو لأرصاد الأرصاد الجوية محافظة الاسكندرية ليبيا

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