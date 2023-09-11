بعد خسارة أول دبابة تشالنجر.. روسيا تدمر منظومة دفاع جوي بريطانية

أعلن الجيش الروسي، عن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية، على محور زابورويجيا في منطقة رابوتينو.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم تدمير نظام صواريخ مضاد للطائرات بريطاني الصنع من طراز "ستورمر إتش في إم" على محور زابورويجيا.

وصدت وحدات من القوات الروسية، بغطاء جوي ومدفعي وبدعم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومًا شنه اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو.

ولقى 145 من العسكريين الأوكرانيين مصرعهم، مع تدمير دبابتين وثلاث سيارات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات بريطانية الصنع من طراز "ستورمر إتش في إم".

وكانت أوكرانيا فقدت في وقت سابق، أول دبابة تشالنجر 2 ألمانية بنيران روسيا، وسط قتال قواتها لتوسيع الثغرة المتزايدة في الخطوط الروسية.