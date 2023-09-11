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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختطاف صاحب مزرعة خيول.. دفاع المجني عليه يطالب بالتعويض بنصف مليون جنيه

صدى البلد

طلب الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان بالhدعاء مدني بمبلغ نص مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت في واقعة خطف موكله.

 

مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول 


انعقدت الجلسة بـ محكمة جنوب الجيزة حيث أكد المتهم الأول أمام المحكمة أنه يبلغ من العمر ١٧ سنة ويريد أن يتم تحويله إلى الأحداث، كما  طلب المتهم التاني سماع شهود الإثبات.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة اثبات الادعاء المدني وعرض الأوراق على الباحث الاجتماعي واستدعاء شهود الإثبات.

كما، قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان إلى لدور نوفمبر لسماع شهود الإثبات.

وأصدر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارا بإحالة المتهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.

وحملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة.

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مزرعة خيول

 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه أحمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.

صاحب مزرعة خيول

 

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامى المجنى عليه، بأن طلبه الأساسي أمام محكمة الجنايات سيكون الادعاء المدنى بمبلغ  نصف مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي لكون المجنى عليه صاحب مزرعة خيول مريض بالقلب وقد ساءت حالته بعد واقعة الاعتداء والتهديد وساءت نفسيته وأصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة.

 

وأكد الطباخ أنه سينضم للنيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة، والتي ستصل وفقاً لقانون العقوبات إلى السجن المؤبد.

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