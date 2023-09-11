أحمد حسن يكشف سبب عدم مشاركة ديانج في ودية ساحل العاج

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب عدم مشاركة ديانج في ودية ساحل العاج عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : الأهلي يحصل على موافقة الاتحاد المالي بعدم مشاركة ديانج في ودية ساحل العاج حتى يتمكن اللاعب من اللحاق ببعثة الأهلي في السوبر.

وتداولت بعض الأنباء، خبر تلقي المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عرض من نادي بشكتاش التركي للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلي النادي التركي خلال الصيف الحالي.

وذكرت الصحف التركية، أن نادي بشكتاش التركي يريد التعاقد مع أليو ديانج، وأشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي كبير، للموافقة علي انتقال ديانج إلي صفوق بشكتاش التركي.