وليد سليمان يكشف عن الحصان الأسود في الدوري الجديد

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق عن الحصان الاسود فى دوري النيل الموسم القادم.

وقال سليمان على هامش قرعة دوري النيل: أرى ان ناديي زد وفاركو سيكونان الحصان الاسود في الموسم الجديد.

وأضاف: ناديا زد وفاركو قاما بتدعيمات وصفقات كبيرة خلال ميركاتو الصيف.

وطالب وليد سليمان رابطة الاندية المحترفة بانتظام بطولة الدوري الجديد . كما طالب حاوى النادى الاهلي رابطة الاندية المحترفة بزيادة اعداد الجماهير في الدورى الممتاز الموسم القادم.

وحضر سمير عدلي المدير الاداري للنادي الأهلي مراسم قرعة الدوري الممتاز.

كما حضر طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق مراسم قرعة الدوري الممتاز.

وأقيمت مراسم قرعة الدوري المصري اليوم الإثنين 11 سبتمبر في الساعة السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا .

موعد قرعة الدوري المصري 2024

أقيمت مراسم قرعة الدوري الممتاز اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل.



القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.