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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاصفة دانيا وصلت.. الأرصاد تحدد المحافظات المتضررة غدا الثلاثاء.. وتحذير عاجل للمواطنين

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال، والتي وصلت مصر خلال الساعات الماضية قادمة عبر الحدود الغربية، من ليبيا.

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العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

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احذروها.. الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية على هذه المناطق بسبب العاصفة دانيال

 

الأرصاد تحدد المحافظات المتضررة غدا الثلاثاء


وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال غدا الثلاثاء تشمل: «محافظات القاهرة الكبرى، وبعض المحافظات الشمالية من شمال الصعيد، والإسكندرية، ومطروح، ومدن الساحل الشمالي، ومطروح».

الظواهر الجوية الناجمة العاصفة دانيال
وتابعت: أن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال غدا الثلاثاء، سوف تشهد فرص لسقوط أمطار متفاوتة وتختلف درجتها من خفيفة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية.

تأثير العاصفة دانيال
وأوضحت، أنه خلال الساعات المقبلة سيستمر تأثير الرمال المثارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى غدا الثلاثاء، وهناك أمطار خفيفة على سيوة ومطروح والسلوم، وتزيد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق لتكون غزيرة.

الأرصاد الإعلامية عزة مصطفى الاستشعار عن بعد الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتورة إيمان شاكر الساعات المقبلة العاصفة دانيال الظواهر الجوية

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