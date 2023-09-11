العاصفة دانيا وصلت.. الأرصاد تحدد المحافظات المتضررة غدا الثلاثاء.. وتحذير عاجل للمواطنين

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال، والتي وصلت مصر خلال الساعات الماضية قادمة عبر الحدود الغربية، من ليبيا.

الأرصاد تحدد المحافظات المتضررة غدا الثلاثاء



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال غدا الثلاثاء تشمل: «محافظات القاهرة الكبرى، وبعض المحافظات الشمالية من شمال الصعيد، والإسكندرية، ومطروح، ومدن الساحل الشمالي، ومطروح».

الظواهر الجوية الناجمة العاصفة دانيال

وتابعت: أن المحافظات المتضررة من العاصفة دانيال غدا الثلاثاء، سوف تشهد فرص لسقوط أمطار متفاوتة وتختلف درجتها من خفيفة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية.

تأثير العاصفة دانيال

وأوضحت، أنه خلال الساعات المقبلة سيستمر تأثير الرمال المثارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى غدا الثلاثاء، وهناك أمطار خفيفة على سيوة ومطروح والسلوم، وتزيد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق لتكون غزيرة.