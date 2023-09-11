إعلان حالة الحداد في ليبيا ثلاثة أيام|"دانيال" خلف مئات الضحايا والمفقودين

رصدت فضائية العربية في تقرير بثته عن إعصار دانيال والذي أخلف ورائه مئات القتلي والمفقودين في ليبيا.

إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا، وتسبب بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة.

تواصل فرق البحث والإنقاذ عن المفقودين، وفيما خلف الإعصار أضرارا مادية ضخمة، حيث السيول العارمة والجسور والمبان المنهارة.

المنطقة المنكوبة بليبيا

وعرض التقرير، أن دانيال خلف ورائه احياء بأكملها غارقة في المياه مما دفعت المسؤولين لإعلان درنة " منطقة منكوبة".

أعلان الحداد الوطني بليبيا لمدة ثلاة أيام

اعترف مسؤولون بخروج الوضع عن السيطرة وطالبوا بتدخل عاجل محلي ودولي، وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.